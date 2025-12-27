Размер шрифта
Более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд

Более 50 стран назвали решение Израиля признать независимость Сомалиленда опасным
Биньямин Нетаньяху во время визита на территорию Института науки Вейцмана, которая подверглась иранскому ракетному обстрелу, Реховот, Израиль, 20 июня 2025 года
Jack Guez/Reuters

Более 50 стран, в том числе Турция, Саудовская Аравия и Египет, осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда. Об этом сообщается на страницах МИД этих стран в соцсетях X и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Египте заявили, что признание независимости Сомалиленда представляет собой опасный прецедент и угрозу международному миру и безопасности. В Саудовской Аравии сочли решение Израиля направленным на укрепление «односторонних сепаратистских мер, нарушающих международное право».

МИД Сомали в Facebook заявил, что страна никогда не допустит создания на своей территории каких-либо иностранных военных баз или механизмов, которые могли бы втянуть ее в опосредованные конфликты или привнести региональные и международные военные действия в этот регион.

26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством.

В канцелярии также отметили, что Израиль намерен в кратчайшие сроки укрепить связи с Республикой Сомалиленд за счет расширения сотрудничества в аграрном секторе, здравоохранении, технологической сфере и экономике.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали и имеющий выход к Красному морю, в 1991 году в одностороннем порядке заявил о своей независимости, однако до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества.

Ранее США рассказали, признает ли Дональд Трамп Сомалиленд.

