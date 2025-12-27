В Киеве после прилетов возникли проблемы с отоплением

Треть территории Киева осталась без теплоснабжения после ночных и утренних прилетов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в левобережной части столицы произошло отключение света.

В ночь на 27 декабря в Киеве произошли несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявил о работе систем противовоздушной обороны. Позднее издание «Страна.ua» написало, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5, уточнялось в материале.

24 декабря в Харькове зафиксировали взрывы. Комментируя ситуацию, мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе была повреждена теплоэлектроцентраль. Из-за этого населенный пункт оказался частично обесточен, наблюдались проблемы с отоплением.

По данным Telegram-канала «Воевода вещает», удар по ТЭЦ в Харькове был нанесен после того, как местный футбольный фанат опубликовал в социальных сетях фотографию с объектом. Мужчина обнародовал снимок с тренировки, на заднем плане которого видно дымящуюся трубу теплоэлектроцентрали.

Ранее Литва передала Украине тепловую электростанцию.