Новости. Общество

В городе Киевской области произошло отключение света

Мэр Броваров Сапожко заявил об отключении света в большей части города
Отключение света произошло в большей части города Бровары в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Игорь Сапожко.

«Графики отключения электроэнергии в настоящее время не действуют. У значительного количества жителей отсутствует свет», — написал чиновник.

Он добавил, что специалисты приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация.

Ночью 27 декабря в Киеве произошли несколько взрывов. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны. Местное издание «Страна.ua» написало, что в результате взрывов теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве могли получить повреждения.

25 декабря несколько десятков тысяч жителей города Чернигов на севере Украины остались без электричества в связи с повреждением энергетических объектов. Глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что урон также был нанесен энергетическому объекту в одном из сел Сновской общины. Из-за этого в нескольких населенных пунктах произошло отключение света.

Ранее в Харькове возникли проблемы с теплоснабжением из-за повреждения ТЭЦ.

