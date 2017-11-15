Комитет ГА ООН принял антироссийскую резолюцию по правам человека в Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам большинством голосов принял проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму, передает РИА «Новости».

Отмечается, что проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

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При этом за проект проголосовали большинство европейских стран и США. В свою очередь против выступили Россия, Китай, Белоруссия, Сербия, Индия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и др.

Резолюция была внесена в ООН в октябре. Этот документ, в частности, предусматривает такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.

Ранее в Крыму раскритиковали новую резолюцию Киева.

26 апреля 2016 года Верховный суд Крыма запретил в России меджлис крымских татар. Суд признал меджлис экстремистским объединением.