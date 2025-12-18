На Украине рассказали, как Зеленский может «обуздать» Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принять предложение ЕС об изъятии российских активов в пользу Киева «в долгу не останется». Такое мнение выразил бывший помощник экс-лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.

По мнению Соскина, Зеленский может использовать против Будапешта закарпатских венгров, чтобы «обуздать» Орбана.

«Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья, которых теперь будут использовать, чтобы Орбана попытаться обуздать», — сказал Соскин.

Эксперт указал на то, что Зеленский знает о «жесткой конфронтации» Орбана с лидерами Еврокомиссии, между которыми идет мощное противоборство за будущее Европы. Соскин допустил, что украинский президент может воспользоваться этой ситуацией, обернув ее против Венгрии.

До этого Виктор Орбан заявил, что не поддержит конфискацию российских активов «ни при каких обстоятельствах». Он отметил, что Венгрии удалось одержать победу на переговорах перед саммитом ЕС, который состоится 18-19 декабря, и изменить решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по этому вопросу. По словам политика, она сняла вопрос изъятия активов РФ с повестки саммита.

Вместо этого, как уточнил Орбан, ЕС хочет использовать для помощи Украине совместный кредит. Премьер заявил, что Венгрия выступает «строго против» подобного решения, так как оно полностью противоречит интересам страны. Он посоветовал руководству Евросоюза «забыть об этом».

Ранее Орбан написал Путину письмо с вопросом о замороженных активах России.