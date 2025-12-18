На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе предрекли финансовый крах Украины

FT: Украину ждет финансовый крах, если ЕС не найдет решение с ее спонсированием
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина может столкнуться с финансовым крахом, если Евросоюз не найдет решение о ее финансировании. Об этом пишет Financial Times (FT).

Авторы публикации пишут, что в результате саммита Евросоюза в Брюсселе проиграть может либо канцлер Германии Фридрих Мерц, желающий использовать замороженные активы РФ, либо премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который вступает за привлечение странами ЕС совместного долга.

«Эта политическая рана — ничто по сравнению с уроном для [Владимира] Зеленского в случае, если ЕС не сможет найти финансовое решение. При таком сценарии Киеву грозит финансовый крах», — говорится в публикации.

18 декабря британская газета The Guardian писала, что Украина может обанкротиться к весне без нового внешнего финансирования.

Также премьер-министр Бельгии де Вевер заявил, что в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами