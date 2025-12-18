На Западе предрекли финансовый крах Украины

FT: Украину ждет финансовый крах, если ЕС не найдет решение с ее спонсированием

Украина может столкнуться с финансовым крахом, если Евросоюз не найдет решение о ее финансировании. Об этом пишет Financial Times (FT).

Авторы публикации пишут, что в результате саммита Евросоюза в Брюсселе проиграть может либо канцлер Германии Фридрих Мерц, желающий использовать замороженные активы РФ, либо премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который вступает за привлечение странами ЕС совместного долга.

«Эта политическая рана — ничто по сравнению с уроном для [Владимира] Зеленского в случае, если ЕС не сможет найти финансовое решение. При таком сценарии Киеву грозит финансовый крах», — говорится в публикации.

18 декабря британская газета The Guardian писала, что Украина может обанкротиться к весне без нового внешнего финансирования.

Также премьер-министр Бельгии де Вевер заявил, что в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.