В НАБУ заявили о причастности Ермака к коррупционному скандалу

Детектив НАБУ заявил, что есть доказательства причастности Ермака к делу Миндича

У Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть доказательства причастности бывшего главы офиса президента Андрея Ермака к «делу Миндича». Об этом сообщил детектив Руслан Магамедрасулов изданию «Украинская правда».

Сам Магамедрасулов вел прослушку квартиры соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

«Что касается кейса Ермака – это отдельная история. В «Мидасе» есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона», — сказал детектив.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в НАБУ рассказали, почему не публикуют «пленки Миндича».