Ребенка, убитого в подмосковной школе, похоронили в Таджикистане

Осторожно, новости: в Таджикистане прошли похороны мальчика, убитого в Одинцово
Юрий Кочетков/РИА Новости

В Таджикистане похоронили четвероклассника, убитого в школе в Одинцово Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, ребенка похоронили на кладбище в Шахринаве. Джаноза-намаз (заупокойную молитву) провел муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.

«Знакомые семьи мальчика рассказывали «Осторожно, новости» о том, что помощь с перевозкой тела и похоронами оказали в посольстве Таджикистана в РФ. Также деньги матери убитого передали представители мусульманских регионов России», — говорится в посте.

17 декабря МИД Таджикистана заявил об осуждении убийства четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной ребенка, который был гражданином республики.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования Таджикистану в связи с произошедшим, пообещав сделать все необходимое для объективного разбирательства.

Ранее на футболке подростка, устроившего поножовщину в школе, увидели послание.

Все новости на тему:
Нападение на школу в Одинцово
