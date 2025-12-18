Россиянка, потерявшая на СВО двух сыновей, обратилась к Путину

Жительница села Бражное в Красноярском крае, двое сыновей которой отправились в зону специальной военной операции (СВО) и не вернулись с фронта, записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Ngs24.ru.

Потерявшая детей мать пожаловалась российскому лидеру на тарифы ЖКХ в регионе. Она рассказала, что размер ее пенсии составляет 15 тыс. рублей. При этом недавно женщине пришел счет за водоснабжение и отопление на 16 тыс. рублей. По словам жительницы Красноярского края, в документ не были включены услуги по электроснабжению и вывозу мусора.

«Прошу, чтобы вы разобрались и помогли нам, как нам жить дальше», — сказала женщина, обращаясь к главе государства.

Как выяснили журналисты, несколько жителей села Бражное лично поехали в Москву, чтобы напрямую обратиться со своей проблемой к Путину. В статье подчеркивается, что в текущем году сумма в квитанциях на услуги ЖКХ в данном населенном пункте достигала 100 тыс. рублей на одного человека.

19 декабря президент РФ проведет большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Программа, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным», выйдет в эфир в 12:00 мск. Сбор вопросов россиян, на которые глава государства будет отвечать в ходе мероприятия, стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы.

Ранее российский лидер вручил медаль «Золотая Звезда» матери участника СВО, не вернувшегося с фронта.