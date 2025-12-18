Бельгийские власти исключили использование активов России без условий Брюсселя

Де Вевер: Бельгия не будет действовать в одиночку по конфискации активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Брюссель не будет действовать в одиночку при принятии решения по конфискации замороженных активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Де Вевер отметил, что Бельгии нужен «парашют перед прыжком».

«Если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», — поделился политик.

18 декабря де Вевер заявлял, что изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института.

По словам Де Венера, в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

