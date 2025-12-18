На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сыр может помочь предотвратить деменцию

Daily Star: употребление сыра предотвращает развитие деменции
Шведские ученые обнаружили связь между употреблением жирных молочных продуктов — в частности, жирных сливок и сыров с высоким содержанием жира — и сниженным риском развития деменции. К таким сырам относятся чеддер, бри и гауда, пишет Daily Star.

Согласно результатам работы, люди, которые ежедневно употребляли 50 граммов и более сыра с содержанием жира свыше 20%, имели на 13% меньший риск развития деменции по сравнению с теми, кто ел менее 15 граммов в день. Участники, потреблявшие не менее 20 граммов жирных сливок в сутки, снижали риск заболевания на 16% по сравнению с теми, кто вовсе не употреблял сливки.

Жирные сливки, как правило, содержат от 30% до 40% жира и включают взбитые, двойные сливки и густые сливки. В магазинах такие продукты чаще всего продаются под маркировкой «полножирные» или «обычные».

При этом исследователи не обнаружили связи между риском деменции и употреблением низкожирных молочных продуктов, масла, молока или ферментированных продуктов, таких как йогурт, кефир и пахта.

Авторы подчеркивают: исследование не доказывает, что жирные сыры или сливки защищают от деменции, а лишь указывает на статистическую связь.

«На протяжении десятилетий рекомендации по питанию формировались под влиянием споров о вреде жиров, и сыр нередко считался продуктом, который следует ограничивать. Однако наши данные показывают, что некоторые жирные молочные продукты могут быть связаны с более низким риском деменции, что ставит под сомнение устоявшиеся взгляды на роль жиров в здоровье мозга», — отметила профессор Эмили Сонестедт из Лундского университета.

В исследовании были проанализированы данные 27670 жителей Швеции со средним возрастом 58 лет на момент начала наблюдений. За участниками следили в среднем 25 лет, за это время деменция развилась у 3208 человек. Добровольцы подробно фиксировали свой рацион, отвечали на вопросы о частоте употребления продуктов и способах приготовления пищи.

Ранее ученые назвали симптомы депрессии, увеличивающие риск деменции.

