Тольяттинец жестоко избил водителя в автомобиле, и это попало на видео

В Тольятти на видео попало, как мужчина жестоко избил водителя в авто

В Тольятти мужчина избил автомобилиста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«В Тольятти водителя избили прямо в машине», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина избивает человека, который сидит на водительском кресле серого легкового автомобиля. На записи также заметно, что рядом с конфликтующими припаркован Renault Duster.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на дороге. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на асфальт, после чего встает и убегает.

Кроме того, в Казани на улице Сибгата Хаким мужчины избили водителя. Видеорегистратор запечатлел конфликт. На кадрах видно, как люди выходят из машины и направляются к автомобилисту, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее челябинцы камнями разбили автобус с людьми.