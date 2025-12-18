На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тольяттинец жестоко избил водителя в автомобиле, и это попало на видео

В Тольятти на видео попало, как мужчина жестоко избил водителя в авто
true
true
true

В Тольятти мужчина избил автомобилиста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«В Тольятти водителя избили прямо в машине», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина избивает человека, который сидит на водительском кресле серого легкового автомобиля. На записи также заметно, что рядом с конфликтующими припаркован Renault Duster.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на дороге. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на асфальт, после чего встает и убегает.

Кроме того, в Казани на улице Сибгата Хаким мужчины избили водителя. Видеорегистратор запечатлел конфликт. На кадрах видно, как люди выходят из машины и направляются к автомобилисту, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее челябинцы камнями разбили автобус с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами