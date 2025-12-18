Политолог: Трамп оказался в очень трудной ситуации

Президент США Дональд Трамп оказался в очень сложной ситуации из-за Венесуэлы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич. Он отметил, что военно-морская блокада республики, объявленная американским лидером, в данном случае предшествует наземной операции. Вашингтон, по его словам, пока пытается сломать режим Николаса Мадуро, однако, если этого не произойдет, начнутся боевые действия.

«Наземная операция — крайне рискованное для Дональда Трампа дело. Он может надолго увязнуть в войне в крайне сложной местности», — сказал Станкевич.

Все это грозит главе Белого дома потерей политических очков внутри собственной страны.

До этого Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венесуэла из-за «агрессии США» запросила заседание ООН.