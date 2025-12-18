На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Бельгии призвал объединиться выступающим против изъятия активов России

Премьер Бельгии хочет объединить выступающие против изъятия активов РФ страны
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что собирается на саммите Евросоюза в четверг, 18 декабря, мобилизовать выступающее против конфискации активов России меньшинство. Его слова приводит РИА Новости.

«В конце концов, мы должны мобилизовать или попытаться мобилизовать выступающее за блокировку этого решения меньшинство, потому что в противном случае это будет печально», — заявил он.

Де Вевер признал, что не может предсказать исход дискуссии.

18 декабря премьер Бельгии заявлял, что изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института.

По словам Де Венера, в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел «высушить» экономику России.

