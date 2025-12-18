На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа привычка, которая повышает риск развития деменции на 14%

IJE: избыток быстрых углеводов повышает риск развития деменции на 14%
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Диета с преобладанием «медленных» углеводов снижает риск развития деменции, тогда как продукты, резко повышающие уровень сахара в крови, повышают вероятность ее развития на 14%. К такому выводу пришли ученые из Университета Ровира-и-Вирхили. Результаты крупного исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE).

В исследовании приняли участие более 200 тысяч взрослых жителей Великобритании. За состоянием здоровья испытуемых наблюдали в среднем 13 лет. Рацион участников оценивали с помощью гликемического индекса — показателя, отражающего, насколько быстро продукты повышают уровень глюкозы в крови. За время наблюдения когнитивные нарушения были диагностированы у 2362 участников.

Анализ показал, что диеты с низким и умеренным гликемическим индексом снижали риск развития болезни Альцгеймера на 16%. Ученые пояснили: фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые более плавно повышают уровень сахара в крови. В то же время питание с высоким гликемическим индексом — с преобладанием белого хлеба, картофеля и рафинированных продуктов — повышало вероятность возникновения заболевания на 14% .

«Для здоровья мозга важно не только количество углеводов в рационе, но и их качество. «Быстрые» углеводы влияют на обмен глюкозы и инсулина, а эти процессы тесно связаны с нейродегенеративными изменениями», — отметили авторы работы.

Исследователи отмечают, что смещение питания в сторону продуктов с низким гликемическим индексом может стать простой и доступной мерой профилактики деменции и снижения риска когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Ранее потерю уверенности в себе назвали предвестником деменции.

