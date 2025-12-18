Верховный суд заявил, что Долина хотела продать квартиру и была готова к последствиям

Верховный суд (ВС) России постановил, что певица Лариса Долина желала продать квартиру и была готова к последствиям. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение ВС РФ.

«Суждение суда (первой инстанции — прим. ред.) о заблуждении Долиной Л. А. относительно природы совершенных ею сделок было сделано без учета особенностей оспариваемого истцом вида сделки — купли-продажи недвижимости, сущность которого и порождаемых им гражданско-правовых последствий (переход права собственности на недвижимое имущество) является общеизвестной», — говорится в нем.

В нем также сказано, что Долина могла понимать последствия продажи своего жилья благодаря знаниям и жизненному опыту. Кроме того, признание сделки недействительной угрожало стабильности гражданского оборота, следует из текста судебного решения.

До этого РИА Новости, ссылаясь на определение ВС РФ, писало, что Долина сама просила своего помощника скрывать информацию о продаже квартиры от ее семьи, называя саму сделку «фиктивной». Помощник был опрошен по делу в качестве свидетеля. Сообщается, что он интересовался у Долиной о сделке, поскольку вся семья певицы была осведомлена о существовании объявления о продаже на соответствующей платформе.

Ранее Верховный суд опубликовал текст определения по делу Лурье и Долиной.