«Семь человек в больнице»: под Владикавказом произошло серьезное ДТП

Под Владикавказом маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Маршрутка столкнулась с легковушкой под Владикавказом — семь человек в больнице. «Приора» не пропустила «Газель» на дороге на Аланчхурт. Пострадали пять пассажиров маршрутки и два человека из «Лады», все госпитализированы. Предварительно, угрозы их жизням нет», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, стекла. У общественного транспорта – отсутствует фара и заметны повреждения на передней выступающей части кузова.

До этого в Москве перевернулась скорая с медиками. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в момент аварии автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. В результате произошедшего машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. На фото также видно, что автомобиль разбился в результате столкновения с легковой машиной.

Ранее в Алтайском крае трактор протаранил авто с медиками.