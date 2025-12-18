Зеленский оценил «сигналы» от Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «сигналы» от президента России Владимира Путина «абсолютно не новые» для Киева, и лишь от партнеров на Западе зависит, сколько еще продлится конфликт. Его слова приводит УНИАН.

«Прежде всего сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, прежде всего санкционного, но и дипломатического», — сказал Зеленский.

В то же время он заметил, что «американские коллеги» в публичном и непубличном пространстве неоднократно заявляли, что президент России готов к мирному урегулированию конфликта.

Накануне глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Отдельно российский лидер отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме объяснили, на каком языке нужно говорить с Украиной.