Названы самые «дорогие» российские звезды 2025 года

В этом году самой востребованной и «дорогой» звездой российской эстрады стала певица Надежда Кадышева, гонорар которой составляет не менее 50 млн рублей. Об этом продюсер Виктор Дробыш заявил Общественной Службе Новостей.

По мнению продюсера, следом за любимицей зумеров по размеру гонорара идет Сергей Шнуров, который получает за одно выступление около 30 млн рублей. Также в тройке самых высокооплачиваемых артистов Дробыш назвал Филиппа Киркорова, который берет за выступление 25 млн рублей.

«Агутин, Гагарина, Лазарев — все они просят за выход куда более скромные суммы — около 10-15 миллионов», — заключил продюсер.

Напомним, до этого продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал людей, которые возмущаются из-за многомиллионных гонораров звезд в новогодние праздники. Он заявил «Газете.Ru», что стоимость артистов растет из-за инфляции. Он считает, что неправильно считать чужие деньги, особенно с учетом того, что государство только выигрывает от того, что звезды зарабатывают больше, так как от этих сумм вычитаются налоги.

Ранее Маликов поднял цены на выступления в два раза.