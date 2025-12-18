На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые «дорогие» российские звезды 2025 года

Дробыш: самая дорогая звезда 2025 года – Кадышева с гонораром в 50 млн рублей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В этом году самой востребованной и «дорогой» звездой российской эстрады стала певица Надежда Кадышева, гонорар которой составляет не менее 50 млн рублей. Об этом продюсер Виктор Дробыш заявил Общественной Службе Новостей.

По мнению продюсера, следом за любимицей зумеров по размеру гонорара идет Сергей Шнуров, который получает за одно выступление около 30 млн рублей. Также в тройке самых высокооплачиваемых артистов Дробыш назвал Филиппа Киркорова, который берет за выступление 25 млн рублей.

«Агутин, Гагарина, Лазарев — все они просят за выход куда более скромные суммы — около 10-15 миллионов», — заключил продюсер.

Напомним, до этого продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал людей, которые возмущаются из-за многомиллионных гонораров звезд в новогодние праздники. Он заявил «Газете.Ru», что стоимость артистов растет из-за инфляции. Он считает, что неправильно считать чужие деньги, особенно с учетом того, что государство только выигрывает от того, что звезды зарабатывают больше, так как от этих сумм вычитаются налоги.

Ранее Маликов поднял цены на выступления в два раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами