Минпромторг намерен ввести обязательную маркировку электронных сигарет

Минпромторг России выступил с инициативой ввести обязательную маркировку электронных сигарет и аналогичных многоразовых электрических испарительных устройств, которые предназначены для потребления никотинсодержащей продукции. Соответствующий проект документа размещен на сайте нормативных правовых актов.

Как следует из текста документа, введение обязательной маркировки поможет усилить контроль государства за производством и оборотом данной категории товаров.

Предполагается, что новые требования могут вступить в силу с 1 апреля 2026 года.

17 декабря Госдума приняла закон, который запрещает продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он объяснил, что остановки общественного транспорта являются местами большого скопления людей, а продажа никотиносодержащей продукции увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Меры были направлены на защиту здоровья граждан, отметил Володин.

Ранее Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов.