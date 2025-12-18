На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрифтер на Mercedes влетел в остановку с людьми в Петербурге

В Петербурге дрифтер на Mercedes влетел в остановку с людьми и попал на видео
Telegram-канал «Наш Приморский район»

В Петербурге на проспекте Королева автомобиль врезался в остановку с людьми, сообщает Telegram-канал «Наш Приморский район».

«В Приморском районе на пересечении проспекта Королева и Глухарской улицы водитель Mercedes, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта. По счастливой случайности люди успели отбежать, и никто не пострадал», — сообщает канал.

Судя по видео, водитель мог пустить машину в управляемый занос (дрифт), так как после поворота резко нажал на педаль газа. Очевидцы сообщают, что после ДТП водитель попытался скрыться, но был задержан прохожими до прибытия экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столице водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей.

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым», — отмечается в сообщении.

Водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

Ранее молодой водитель устроил дрифт на «Мемориале Славы» в Приангарье и попал на видео.

