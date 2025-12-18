«Покушение на убийство». Подростку, напавшему с ножом на учительницу, предъявили обвинение

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение 15-летнему подростку, напавшему с ножом на учительницу математики в школе №191 Красногвардейского района. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Петербургу в своем Telegram-канале.
Молодого человека обвиняют в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Подросток в ходе допроса частично признал свою вину и отрицал наличие конфликта между ним и 29-летней потерпевшей. Изначально школьник отказывался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
«Ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу уже направлено в суд, ожидается, что сегодня [18 декабря] его рассмотрят»,
— рассказала в беседе с ТАСС представитель пресс-службы ГСУ СК России по городу Анастасия Глущенко.
Также СК предъявил обвинение сотруднице охранного предприятия, которая пропустила ученика с ножом, несмотря на сработавший металлодетектор. Женщине инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), она признала свою вину.
В ходе расследования уголовного дела уже допрошены потерпевшая и свидетели произошедшего, назначены судебные экспертизы. Кроме того, проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и условий произошедшего, добавили в ведомстве.
Девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом учительнице утром 15 декабря. Причиной нападения, по предварительной информации, стала плохая оценка. Подростка задержали сотрудники полиции. Участников конфликта госпитализировали, позже молодого человека перевели в изолятор временного содержания. Там же ожидает избрания меры пресечения задержанная охранница школы.
Модернизация психологической работы
Все петербургские школы после нападения на учительницу хотят обеспечить качественными психологами, заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
«Профессиональная психологическая работа с детьми — важнейший аспект профилактики насилия.
При этом, будем честны, быстро обеспечить каждую школу качественным психологом невозможно. Ключевое слово здесь — именно «качественным», — цитирует его портал 78.ru.
Бельский обратил внимание, что многие называют себя психологами, однако у них отсутствует реальная подготовка и опыт работы. По его мнению, нужно системно готовить специалистов и выстраивать требования к их квалификации.
По информации РИА Новости, подросток, напавший на учительницу, не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а в сентябре его осматривал психиатр в рамках профосмотра несовершеннолетних. Однако вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин заметил, что современные дети умеют «обманывать» психологические тесты.
«Но в ежедневном бытовом взаимодействии стресс, депрессия, увлечения опасными ресурсами так или иначе находят подтверждения», — цитирует его пресс-служба администрации региона.
Методическая работа школьных психологов будет проанализирована и усилена, заверил Кялин. Сейчас в системе образования Ленинградской области работают свыше 700 педагогов-психологов.