В Госдуме не поверили в планы Турции вернуть России комплексы С-400

Ни один мировой лидер в здравом уме не откажется от российских систем ПВО, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отреагировал на сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину вернуть зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

«Bloomberg в данной ситуации выступает как рекламный агент американского оборонпрома, пытаясь убедить публику в том, что истребители F-35 настолько хороши, что президент Эрдоган ради их получения готов даже нарушить все российско-турецкие договоренности. Мне, к примеру, не известен ни один случай, когда оружие такого рода, как комплексы С-400, возвращалось обратно производителю. Их, конечно, можно погрузить в транспортный самолет и отправить куда угодно, но, во-первых, условия четко оговорены в контракте, и никакого возврата, как в супермаркете, там попросту нет. Во-вторых, ни один мировой лидер в здравом уме никогда не откажется от российских систем ПВО, они, без преувеличения, сейчас лучшие на планете», — сказал Журавлев.

О том, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Потенциальная сделка могла бы помочь Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы.

Ранее СМИ сообщили, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35.