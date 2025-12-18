На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего военного, который изнасиловал женщину на свидании, заключили в тюрьму

В Великобритании бывший военный получил 11 лет тюрьмы за изнасилование
true
true
true
close
Dmitriy Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании экс-военнослужащий получил срок за изнасилование женщины. Об этом сообщила полиция Уорвикшира.

37-летний Дэниел Блэк из Аркрайт-Парка был осужден за изнасилование женщины в Нанитоне в марте 2023 года. Он провел вечер с жертвой, пошел к ней домой и совершил сексуальное насилие. Женщина сразу сообщила в полицию, и Блэка арестовали.

Мужчина, комиссованный из армии по здоровью на время расследования, отрицал вину, но был признан виновным в изнасиловании и насильственные действия сексуального характера.

12 декабря в Бирмингемском коронном суде Блэка приговорили к 11 годам тюрьмы, а жертва получила похвалу за свою храбрость. Кроме того, мужчина был внесен в реестр сексуальных преступников пожизненно и получил бессрочный судебный запрет на контакт с потерпевший.

Ранее российский заключенный получил новый срок за угрозу изнасиловать надзирателя.

