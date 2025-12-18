Эксперт рассказал, сколько денег нужно Украине, чтобы воевать в 2026 году

Аналитик Кнутов: Украине в 2026 году нужно $60 млрд на ведение боевых действий

Украине в следующем году потребуется порядка $60 млрд на продолжение боевых действий против России. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, оценивая решение США выделить Киеву $400 млн для Украины на 2026 год.

«Конечно, нет <…> Чтобы воевать, им нужно порядка $60 млрд на год», — заявил эксперт, отвечая на вопрос, сможет ли Украина в течение следующего года воевать на $400 млн, которые хотят дать Киеву США.

По словам Кнутова, Украине нужно до $5 млрд в месяц, чтобы поддерживать боевые действия против России, поэтому сумма в $400 млн для ВСУ, подчеркнул аналитик, «нереальна» для полноценной военной кампании на год.

При этом, указал собеседник, Соединенные Штаты до сих пор поддерживают работу систем спутниковой связи Starlink в ВСУ, а также предоставляют Киеву необходимую разведывательную информацию. Без этого «Украина бы уже давно проиграла войну», считает Кнутов.

Как отметил военный эксперт, названная сумма в $400 млн может пойти как раз на оплату услуг связи Starlink, а также на обучение личного состава ВСУ.

17 декабря верхняя палата конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Его размер составил более $900 млрд. В том числе документ включает в себя финансирование Украины в рамках программы закупок новых вооружений, получившей название Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Вашингтон выделит на эти цели $400 млн, аналогичную сумму собираются потратить и в 2027 году.

