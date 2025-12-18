Сафонова призвали учить Европу русскому языку

Аршавин обратился к Сафонову: продолжай покорять Европу и учи их русскому

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поздравил в Telegram-канале сборной России вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.

«Матвей, поздравляю с первым покером и очередным международным трофеем! Продолжай покорять Европу и заставлять их учить русский», — сказал Аршавин.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее итальянское СМИ восхитилось Сафоновым.