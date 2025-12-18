На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадал человек

Балицкий: беспилотник ВСУ атаковал гуманитарный штаб в Каменке-Днепровской
Shutterstock

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по зданию «Культурно-молодежного центра» в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в момент атаки в одном из помещений производилась выдача гуманитарной помощи гражданскому населению. В результате пострадал один человек — у него диагностировали осколочные ранения. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Повреждены автомобили, выбиты стекла в здании», — отмечается в заявлении.

Балицкий подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали гуманитарный штаб, при этом понимая, что на его территории нет военных объектов. Как отметил губернатор, он находится на связи с работающими на месте оперативными службами.

14 декабря украинские военные ударили по энергетической инфраструктуре в Запорожской области, повредив объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тыс. абонентов.

17 декабря Балицкий сообщил, что в Каменско-Днепровском округе без электричества остаются 1937 абонентов.

Ранее губернатор Запорожской области показал разбитые из-за атаки дронов ВСУ автомобили.

Атаки БПЛА на Россию
