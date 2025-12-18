На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный мужчина бежал за поездом по рельсам на станции московского метро и попал на видео

В Москве мужчину арестовали за бег по рельсам на станции метро
true
true
true

Молодой человек пробежался по рельсам станции и тоннелю в московском метро. Об этом сообщает управление МВД по столице.

Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». По данным полиции, 23-летний мужчина спустился на пути и бросился в тоннель по направлению к «Красным воротам».

В этот момент, предположительно, пассажир был пьян, на руке была травма. До этого он разбил бутылку и случайно поранился.

На кадрах с места заметно, как поезд отправляется, и спустя какое-то время к этому же место подбегает мужчина. В этот момент на платформе никого нет.

Молодого человека оперативно задержали. Выяснилось, он приехал в столицу из другого региона и ранее спускался на рельсы станции «Тургеневская», но в тот момент машинист быстро заметил человека, пассажира подняли.

В отношении мужчины составили административный протокол. Гостя столицы арестовали на пять суток.

Ранее в метро Москвы пассажир не выжил после падения на рельсы на станции «Текстильщики».

