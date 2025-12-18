В Москве эскортница заковала половой орган клиента в клетку и, не освободив, сбежала

В Москве мужчина попал в травмпункт из-за закованного в клетку полового органа

В Москве вызов эскортницы закончился для 47-летнего мужчины посещением травмпункта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, москвич отдыхал с женщиной ночью. В какой-то момент она предложила заковать половой орган клиента в клетку, и он согласился.

После того, как отведенное время закончилось, женщина не смогла освободить москвича, так как появились проблемы с замком. Не доведя дело до конца, она взяла деньги и уехала.

Пострадавший тем временем позвонил другу. Мужчина попытался помочь, но освободить половой орган не получилось. Обращаться к сотрудникам МЧС пострадавший не захотел, поэтому отправился в травмпункт.

До этого в Москве пожилой мужчина получил инфаркт после экстремального соития. Во время секса у него поднялось давление, появилась боль, которая отдавала в руку, шею и спину. Состояние пострадавшего стабилизировали.

Ранее москвичка забеременела, проходив девять дней с использованным презервативом внутри.