В Москве эскортница заковала половой орган клиента в клетку и, не освободив, сбежала

В Москве вызов эскортницы закончился для 47-летнего мужчины посещением травмпункта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным Telegram-канала, москвич отдыхал с женщиной ночью. В какой-то момент она предложила заковать половой орган клиента в клетку, и он согласился.
После того, как отведенное время закончилось, женщина не смогла освободить москвича, так как появились проблемы с замком. Не доведя дело до конца, она взяла деньги и уехала.
Пострадавший тем временем позвонил другу. Мужчина попытался помочь, но освободить половой орган не получилось. Обращаться к сотрудникам МЧС пострадавший не захотел, поэтому отправился в травмпункт.
До этого в Москве пожилой мужчина получил инфаркт после экстремального соития. Во время секса у него поднялось давление, появилась боль, которая отдавала в руку, шею и спину. Состояние пострадавшего стабилизировали.
Ранее москвичка забеременела, проходив девять дней с использованным презервативом внутри.