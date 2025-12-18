На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области взрыв газа полностью разрушил частный дом

Жительница белгородского села Драгунское пострадала при взрыве газа в доме
Прокуратура Белгородской области

Взрыв бытового газа произошел в частном жилом доме в селе Драгунское в Белгородской области. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 17 декабря. В результате взрыва здание оказалось полностью разрушено.

«Пострадала 20-летняя местная жительница, которая с полученными ожогами госпитализирована в специализированное отделение областной больницы», — подчеркивается в заявлении.

На фоне случившегося прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалистам предстоит дать правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности использования газового оборудования. В ведомстве добавили, что прокурор Белгородского района Александр Богатырев координирует работу сотрудников правоохранительных органов.

11 декабря в городе Петров Вал в Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома. В прокуратуре региона заявили, что причиной мог послужить хлопок газовоздушной смеси. Telegram-канал SHOT писал, что в результате ЧП пострадали четыре человека — ребенок, мужчина и две женщины. Одну из женщин спасти не удалось.

Ранее один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Саратове.

