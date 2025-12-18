Названа диета, снижающая накопление жира в печени

Скандинавская (нордическая) диета может одновременно улучшать контроль уровня сахара в крови и снижать жировые отложения в печени. К такому выводу пришли ученые из Уппсальского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В эксперименте приняли участие 150 человек с диабетом второго типа и преддиабетом. Их разделили на три группы для соблюдения трех разных режимов питания. Наиболее выраженный эффект показала нордическая диета, основанная на цельных злаках, овощах, ягодах, рыбе и рапсовом масле при минимальном содержании насыщенных жиров.

За год у участников этой группы содержание жира в печени снизилось более чем на 20%, а показатели глюкозы в крови заметно улучшились. Более чем у половины добровольцев полностью исчезли признаки неалкогольной жировой болезни печени. При этом ученые отмечают, что эффект нельзя объяснить только похудением: анализ показал, что почти половина улучшений связана именно с качеством рациона, а не с потерей веса.

Авторы также подчеркивают, что диета оказалась относительно простой в соблюдении. Участники не ограничивали калорийность питания, однако они все равно снижали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей.

