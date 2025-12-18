На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Она не бездомная»: Лев Лещенко рассказал о нескольких домах Ларисы Долиной

Лев Лещенко: Долиной не нужен приют – у нее есть несколько квартир и домов
Певица Лариса Долина, которую Верховный суд России обязал вернуть проданную квартиру в Хамовниках Полине Лурье, не останется на улице. У нее в собственности есть несколько объектов недвижимости, включая квартиры и дома, поэтому в приюте артистка не нуждается, заявил в беседе с 360.ru ее коллега, певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

По словам Лещенко, у Ларисы Долиной есть как минимум три места, куда она может переехать, включая пару квартир.

«Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить», — подчеркнул певец.

Он добавил, что сейчас Долиной предстоит сложный процесс организации переезда, так как нужно будет перевезти много ценных вещей. В частности, это ее любимое электрическое фортепиано, которое певица хочет оставить у себя.

Комментируя решение суда о возвращении квартиры Полине Лурье, Лещенко подчеркнул, что это важно для россиян, так как отразится на сделках с участием тысяч жителей страны. Долиной же есть, куда идти, а если бы она потеряла единственное жилье, то государству следовало бы предоставить ей однокомнатную квартиру, считает певец. Он подчеркнул, что за шумной историей с проданной квартирой певицы следила вся страна, включая Кремль.

«Это прецедент в юридическом праве, значит, должно быть какое-то серьезное решение. Насколько я понимаю, президент тоже держит во внимании ход всего этого дела, и ему тоже докладывают, как это идет дальше, как это все разворачивается», — заявил Лещенко.

Квартира в любом случае должна остаться у того, кто за нее заплатил, поэтому миссия суда состояла в том, чтобы восстановить справедливость и отношения продавцов и покупателей, заключил артист.

Напомним, Верховный суд 16 декабря 2025 года поставил точку в ключевом вопросе: право собственности на московскую квартиру стоимостью 112 млн рублей сохранено за покупательницей Полиной Лурье. Решение высшей инстанции подтвердило защиту прав добросовестного покупателя и стало ориентиром для аналогичных споров. Теперь юристы опасаются, что основными жертвами мошенников станут продавцы недвижимости. Подробнее о последствиях дела и прогнозах экспертов – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были озвучены результаты психиатрической экспертизы Долиной.

