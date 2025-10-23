Над Россией за ночь сбили 139 беспилотников. Военная операция, день 1338-й

🔴 В Воронежской области восемь частных домов повреждены из-за атаки дронов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев. Предварительно, никто из жителей не пострадал.
🔴 В Брянской области в результате удара FPV-дрона по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, но поддерживает сценарий президента США Дональда Трампа.
🔴 Объект энергетики получил незначительные повреждения при падении обломков БПЛА в Нижегородской области, перебоев в энергоснабжении нет, сообщил губернатор.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской областях Украины — онлайн-карта
Председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.
«Я буду говорить о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — уточнил Трамп.
🔴 В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории предприятия, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
Российские войска установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за того, что президент России Владимир Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
❗️ Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидеров Владимиром Путиным в Будапеште.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио при этом сообщил, что Вашингтон все еще заинтересован в диалоге с Москвой.
🔴 Средства ПВО ща ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
56 дронов уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской, 13 -— над Ростовской областью сбили 13 дронов. Еще четыре БПЛА сбили над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над Курской.