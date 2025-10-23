Над Россией за ночь сбили 139 беспилотников. Военная операция, день 1338-й

8:10

❗️ Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидеров Владимиром Путиным в Будапеште.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио при этом сообщил, что Вашингтон все еще заинтересован в диалоге с Москвой.