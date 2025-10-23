«Потерял санкционную девственность». Почему Трамп отменил встречу с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске, США, 2025 год

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Почему Штаты перешли к эскалации с Москвой и как санкции скажутся на российской экономике — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой было объявлено на прошлой неделе. По словам американского президента, ему «показалось это неправильным».

«Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», — заявил Трамп.

При этом, по мнению американского президента, процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо». Трамп также потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

Во время выступления американский лидер также анонсировал новые санкции минфина США против России, которые затронули «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние компании.

В указе Трампа перечислены добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы, транспортные компании. По сути, санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов.

Реакция в России и мире

Несмотря на отмену личной встречи двух президентов, министерство иностранных дел России открыто к продолжению контактов с американским Госдепартаментом. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ на данный счет. МИД России со своей стороны открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США», — сказала Захарова.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что благодаря отмене встречи Трампа с Путиным Вооруженные силы России могут организовать более массированные удары по целям на Украине.

«Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна», — написал политик в своих социальных сетях.

На Западе решение Трампа, конечно же, восприняли с радостью и удовлетворением. Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Белом доме заявил, что поддерживает идею президента США о полной остановке боевых действий.

«Трамп действительно миротворец, он хочет положить конец этой войне, этот вопрос близок его сердцу. Остановить боевые действия – это совершенно правильный подход. Сейчас мы должны убедиться не только в том, что Украина хочет это сделать. Они уже это сказали. Но также и в том, что русские готовы сесть за стол переговоров. И санкции в отношении российских компаний помогут», — сказал генсек.

Глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети Х о «счастье» Евросоюза после решения Соединенных Штатов ввести санкции против нефтяного сектора РФ. По ее мнению, решение Вашингтона демонстрирует «силу и единство» Запада в отношении Москвы.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за принятые решения и выразил надежду на то, что после новых санкций Вашингтон будет готов отправить Украине дальнобойные ракеты.

«Решение по 19-му пакету санкций имеет для нас решающее значение. Огромное спасибо. Мы ждали этого. Прекращение огня, конечно, возможно. Но нам нужно усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня», — заявил Зеленский.

«Первые серьезные санкции Трампа»

Отмена президентом Соединенных Штатов встречи с российским президентом в Венгрии и введение новых санкций против Москвы говорит о том, что давление со стороны «ястребов» по обе стороны Атлантики возымело эффект. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

«Несмотря на то, что Трамп перенес наметившуюся встречу в Будапеште, он все-таки не стал предоставлять новые вооружения Украине, что в любом случае является позитивным моментом. Введение санкций тоже является двояким моментом. С одной стороны — это первые серьезные санкции во второй каденции Трампа против России, и это определенно попытка надавить на Россию. С другой же стороны, Трамп может использовать несработавшие антироссийские санкции как причину, чтобы больше их не вводить», — сказал политолог.

Он пояснил, что санкции, которые ввел Трамп, скорее всего не сработают, потому что Россия просто переориентирует свои торговые потоки, а потому «глава Белого дома в будущем сможет возражать давлению «ястребов» и напоминать, что ограничения то он ввел, но они оказались бессмысленными, а потому вводить их еще раз смысла нет».

«Я думаю, что Трамп ведет многоплановую игру с Россией. Во-первых, он пытается усилить переговорную позицию США. Во-вторых, он пытается отбиваться от давления «ястребов». В-третьих, для него важно попробовать ввести санкции против российских энергоресурсов в рамках отдельных переговорных процессов с Индией и Китаем, потому что они на текущий момент являются основными покупателями российской нефти», — добавил американист.

Дудаков заключил, что «вряд ли у Трампа получится надавить на Индию с Китаем и договориться о выгодных для США сделках, точно так же у него не получится обрушить экономику России, а вот от давления ястребов он может быть и избавится на какое-то время».

Похожей точки зрения придерживается и политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Трамп оказался довольно несамостоятельным политиком, так как позволил «глобальной демпартии» себя контролировать.

«Трамп избрал наименее правильный со стратегической точки зрения подход к решению международных проблем. Он решил, что сможет при помощи искусства сделки и нестандартной дипломатии быстро закончить конфликт на Украине, при этом не решая глубинных проблем.

Кроме того, Трампа подвело его же собственное тщеславие. Евроатлантисты раскусили его характер и быстро подобрали нужный ключик к общению», — сказал политолог.

Дробницкий пояснил, что евроатлантисты воздействуют на Трампа через СМИ и конгресс, с одной стороны они ему льстят, а с другой — грозят отобрать легитимную власть.

«Трампу нужно было сразу после прихода к власти устроить жесткую чистку аппарата президента, но он не захотел идти на конфликт и даже рассорился с Илоном Маском, который был тем самым орудием чистки. Сейчас же от власти мягко отстраняют всех людей, которые могли бы поддержать курс Трампа в части внешней политики. В результате он оказался предельно зависим от СМИ, европейцев и собственного конгресса, в котором крыло MAGA Республиканской партии в меньшинстве. Большинство демократов и республиканцев выступают за то, чтобы США остались центром евроатлантики», — отметил Дробницкий.

После контактов российского и американского президентов европейцы сразу почувствовали, что «запахло жареным», и срочно собрались в Вашингтон, чтобы вернуть Трампа «на путь истинного евроатлантизма» лестью и увещеваниями, напомнил американист.

«Стало понятно, что никакой такой трамповской внешней политики нет. Он ее не сможет продвигать, потому что для этого нужно существенное изменение госаппарата и смена истеблишмента. После телефонного разговора Трампа с Путиным, который состоялся недавно, Европа так же молниеносно начала решать сложившуюся проблему, давить через конгресс, и в результате санкционная девственность второго срока Трампа была потеряна», — заявил политолог.

Дробницкий считает, что лично Трамп не хотел вводить санкции, это подтверждает даже фраза о том, что «он надеется, что в скором времени санкции не понадобятся».

«Я думаю, что Штаты все-таки организуют где-нибудь еще одну встречу с Путиным. Возможно, состоятся еще одни телефонные переговоры и какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном все же сохранятся, но Трамп уже не самостоятельная политическая фигура. Можно только сказать ему спасибо, что он пытался сопротивляться и дал России почти девять месяцев без новых санкций и прямого выделения финансирования ВСУ», — заключил Дробницкий.

Новый раунд санкций

22 октября 2025 года США объявили о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл». Под санкции попадают: блокировка активов нефтяников в Штатах, запрет американским фирмам и лицам вести бизнес с этими компаниями и их дочерними структурами.

Кроме того, в Вашингтоне предупредили о возможных «вторичных» санкциях — для иностранных финансовых институтов, которые продолжают работать с «Роснефтью» и «Лукойлом».

Одновременно с этим Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций, в который включены запрет на импорт сжиженного природного газа из России, ограничения для банков из Казахстана и Белоруссии, которые участвуют в российском экспорте и обходе санкций.

Сложившаяся ситуация для нефтяников не нова и не уникальна, российские нефтяные компании попадали под подобные ограничения в январе 2025 года, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

«На примере отчетности за I полугодие 2025 года у «Газпромнефти» не наблюдается значительного влияния введенных США ограничений на финансовые показатели — их динамика была сопоставима с общим трендом в отчетности других нефтяников. Введение мер со стороны США, пожалуй, способно временно расширить дисконты на экспортируемую сырую нефть и нефтепродукты, но у всех компаний в отрасли было время подготовиться к такому сценарию развития событий», — заявил эксперт.

Оценивая влияние новых санкций на россиян, эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский отметил, что они могут привести к проблемам с переводами денег за рубеж, а также оплатой иностранных товаров и услуг.

«Финансовый сектор остается под прицелом. Любые новые ограничения на взаимодействие с российскими банками, включая так называемые вторичные санкции против иностранных финансовых институтов, работающих с Россией, создают дополнительные сложности для трансграничных платежей.

Для простых россиян это означает проблемы с международными переводами, оплатой иностранных сервисов и товаров, а также усложнение логистики импорта, что, в свою очередь, может привести к росту цен на импортные товары и снижению их доступности»,

— пояснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, влияние на жизнь простых граждан ощущается в первую очередь через инфляцию и доступность товаров. Ограничение доступа к импортным комплектующим и технологиям (включая микроэлектронику, оборудование для производства) заставляет российские компании искать более дорогие и менее качественные альтернативы или налаживать параллельный импорт, что увеличивает конечную стоимость продукции, подчеркнул Трепольский.

Он сказал, что российские власти и бизнес научились адаптироваться, создавая новые логистические и финансовые коридоры (прежде всего через дружественные страны). Однако эта адаптация сама по себе требует времени, ресурсов и, как правило, приводит к увеличению транзакционных издержек и, соответственно, росту цен для конечного потребителя, посетовал эксперт.