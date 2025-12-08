Эксперт объяснил, сколько учеников должно быть в школьном классе

Эксперт Якимов: число учеников в классе зависит от площади и предмета

Количество учеников в школьном классе определяется нормативами площади — от 3,5 до 6 квадратных метров на одного ребенка в зависимости от типа помещения. Об этом РИА Новости сообщил директор Лицея Московского педагогического государственного университета Игорь Якимов.

По его словам, в обычном классе учатся 20–30 человек, в группах по иностранному языку — 12–16. Для детей с ограниченными возможностями здоровья действуют особые правила: например, классы для глухих детей не должны превышать 6 человек, для слепых и детей с РАС — 8 человек.

«Количество детей определяется исходя из норм площади школьного кабинета 3,5 квадратного метра на ученика. Если это компьютерный класс, то 4,5 квадратного метра, для мастерских не менее 6 метров на одного ученика», — сказал Якимов.

В октябре в Госдуме предложили ввести норматив максимального количества детей в школьных классах и установить доплаты педагогам за каждого ученика сверх этой нормы.

