В США рассказали, зачем зять Трампа приехал к Путину

Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по урегулированию на Украине, чтобы лично докладывать Дональду Трампу о позиции Москвы. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Кушнер, как и спецпосланник Стив Уиткофф, участвует в информировании американского президента. Джонсон также не исключил, что Кушнер может представлять деловые интересы семьи Трампа в потенциальных сделках.

«Полагаю, он был еще одной парой глаз, которая смогла вернуться в США и подтвердить своему тестю озвученные российской стороной взгляды», — сказал Джонсон.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юрий Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.