Орбан прилетел в Стамбул

Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Стамбул, написал в соцсети X министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

Глава ведомства уточнил, что высокий гость 8 декабря поучаствует в заседании Совета стратегического сотрудничества между двумя странами.

«Заседание с Венгрией, с которой нас связывают давние дружеские узы, имеет большое значение для укрепления нашего стратегического партнерства», — отметил Уралоглу.

