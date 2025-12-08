На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан прилетел в Стамбул

Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества
Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Стамбул, написал в соцсети X министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

Глава ведомства уточнил, что высокий гость 8 декабря поучаствует в заседании Совета стратегического сотрудничества между двумя странами.

«Заседание с Венгрией, с которой нас связывают давние дружеские узы, имеет большое значение для укрепления нашего стратегического партнерства», — отметил Уралоглу.

