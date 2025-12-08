На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Внуково ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Внуково введены временные ограничения
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

7 декабря стало известно, что аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что регионы России подверглись атаке 17 БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
