Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область

SHOT: украинские дроны атаковали Новомосковск и Алексин в Тульской области
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Тульскую область. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, громкие взрывы прозвучали в городах Новомосковске и Алексине. От них в некоторых домах задрожали стекла.

7 декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого над территорией Тульской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

4 декабря Миляев сообщил, что обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов повредили здание детского сада в Туле. По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания.

