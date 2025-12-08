Названы самые опасные движения в быту, из-за которых чаще всего ломают кисть и пальцы

Врач Пазычев: чаще всего ломают кисти рук россияне при работе с молотком и ножом

Повседневные движения в быту порой чреваты серьезными травмами кисти. Приготовление еды, мелкий ремонт в доме или на даче нередко заканчиваются вывихами и переломами, о возможности которых многие даже не задумываются. О самых опасных бытовых движениях, из-за которых чаще всего ломают кисть и пальцы, «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Владимир Пазычев.

Одним из наиболее частых травм кисти в быту являются порезы во время работы с кухонными принадлежностями или инструментами. Несмотря на то что многие знают про базовые правила безопасности, ошибки повторяются изо дня в день: жестяные банки открывают неловко, а острые края металлических крышек проверяют пальцем, недооценивая опасность ситуации. Итогом может стать повреждение мягких тканей разной глубины — от поверхностной царапины до травмы связок или даже костей кисти.

«Если человек при получении травмы не может согнуть или разогнуть палец, замечает потерю чувствительности или достаточно сильное кровотечение — это уже признак поражения сухожилия, артерии или нерва. В таких ситуациях важно не пытаться справиться самостоятельно, а срочно наложить плотную повязку и ехать в травмпункт», — пояснил Пазычев.

Удары молотком по пальцам — еще одна распространенная травма кисти. Казалось бы, обыденная ситуация, но ежегодная статистика по таким повреждениям красноречиво свидетельствует о десятках переломов фаланг пальцев. Мгновенная боль, сильный отек, подкожная или подногтевая гематома — основные симптомы, которые испытывают потерпевшие в первые минуты.

«При повреждениях пальцев молотком пациенты часто недооценивают ситуацию, считая, что не нужно особо предпринимать никаких действий. Но промедление нередко становится причиной неправильного сращения костей кисти при переломах и может повлечь серьезные последствия», — отметил травматолог.

Не меньший риск возникает во время ремонтных и садовых работ. Электроинструменты — дрель, перфоратор, болгарка, электропила — требуют максимальной концентрации и исправности техники. Стоит лишь на секунду отвлечься, и перегревшийся инструмент может вызвать сильный ожог руки, а вращающаяся насадка — глубокий порез мягких тканей. Поэтому перед началом работы важно проверить технику, зафиксировать материал и обязательно отключить прибор перед сменой насадки.

Бытовой травматизм, по словам эксперта, затрагивает и связочный аппарат кисти. Резкие движения, падения или чрезмерная нагрузка приводят к серьезным растяжениям и повреждениям сухожилий. Такое состояние уже является веским поводом насторожиться.

«Кисть руки — сложная анатомическая структура, и любое повреждение, на первый взгляд незначительное, может иметь долгосрочные последствия. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем выше шанс вернуть функциональность конечности без каких-либо осложнений», — подчеркнул Пазычев.

Врач добавил, что только полноценная диагностика, включая рентген или МРТ, способна обнаружить скрытые переломы и разрывы связок, которые остаются невидимыми при обычном осмотре. А начатое вовремя лечение позволит избежать хронической боли, деформаций и ограничения движений в будущем.

