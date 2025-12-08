Осужденный за коррупцию генерал ФСИН может лишиться имущества

Имущество осужденного за коррупцию экс-начальника НИИ ФСИН России генерала Андрея Быкова может быть конфисковано. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции, сообщает РИА Новости.

Кассационный суд отменил приговор Головинского районного суда Москвы в части разрешения вопроса о конфискации имущества Быкова. Суд первой инстанции при вынесении приговора не разрешил вопрос о конфискации имущества, поэтому материалы дела переданы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В декабре 2023 года Головинский суд признал генерала Быкова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток и приговорил его к 10 годам лишения свободы, штрафу в 5 млн рублей и компенсации причиненного ущерба государству в размере 2,9 млн рублей.

6 декабря сообщалось, что бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов отказался оспаривать решение изъять у него и его компаньона Андрея Марченко 9 млрд рублей.

Ранее Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров.