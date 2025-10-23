Удар по газовому сектору и дипломатам. ЕС ввел 19-й пакет санкций против России

Рабочие на заводе Enagas — крупнейшем в Европе предприятии по приёму и переработке СПГ, Барселона, Испания

Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затрагивают российский газовый сектор и ограничивают перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запрещено теперь организовывать туры в России, а россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Министерство иностранных дел Эстонии предупредило, что в ЕС уже начали готовить 20-й пакет ограничений против России.

Европейский союз (ЕС) утвердил 19-й пакет санкций против России. Вводятся новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который пройдет в два этапа: краткосрочные контракты должны истечь в течение шести месяцев, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Под санкциями оказались 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть (так называемый теневой флот). Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой.

«Это важный пакет мер, нацеленный на основные источники доходов России посредством новых мер в энергетической, финансовой и торговой сферах», — приводит Reuters заявление представителей Дании, председательствующей в ЕС.

ЕС впервые нанес удар по газовому сектору

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила в соцсети X, что ЕС и США синхронизировали введение санкций против российской нефтяной отрасли.

«Впервые мы наносим удар по газовому сектору» , — написала она.

Европа и раньше предполагала полностью запретить импорт российского СПГ, однако новый документ делает это на год раньше ранее обговоренного срока. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, эта мера является важным шагом на пути к полному отказу от российских энергоносителей в ЕС.

Глава евродипломатии Кая Каллас в своем аккаунте в X сообщила, что новый санкционный пакет нацелен на российские банки и транзакции в криптовалютах.

Дипломат добавила, что европейцы решили еще больше ограничить передвижения российских дипломатических работников, чтобы противостоять попыткам дестабилизации . В представительстве Дании объяснили, что перемещение дипломатов внутри ЕС будет ограничено территорией страны аккредитации.

В ЕС запретят организовывать туры в России

Европейские компании теперь не смогут организовывать туры в России, рассказали в МИД Эстонии.

«Предоставление туристских услуг в России было запрещено с целью сокращения доходов страны и предотвращения ненужных поездок в страну, особенно в свете возросшего риска произвольного задержания граждан ЕС», — заявили в министерстве.

В Российском союзе туриндустрии подтвердили, что новые санкции могут существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации туристических поездок в Россию. При этом деятельность российских туроператоров внутри РФ они не затрагивают.

Китай выразил протест из-за 19-го пакета санкций ЕС

Под ограничения ЕС против России также попали некоторые банки Казахстана и Белоруссии и компании, связанные с китайской нефтяной промышленностью.

По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, китайская сторона выразила протест против включения их компаний в санкционный список.

«Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали европейской стороне серьезное представление. Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником», — сказал он.

Цзякунь добавил, что Китай стремится урегулированию конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. При этом европейские страны и США поддерживают с Россией регулярные торговые контакты.

«Европейская сторона не имеет никакого права критиковать нормальное взаимодействие и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями. Мы настаиваем, чтобы Евросоюз прекратил использовать Китай в качестве предлога и перестал ущемлять интересы нашей страны. Это наносит ущерб здоровому и стабильному развитию китайско-европейских отношений», — подчеркнул Цзякунь.

Китайская сторона заверила, что «примет все необходимые меры», чтобы обеспечить надежную защиту своих законных интересов.

ЕС готовит 20-й пакет антироссийских санкций

Изначально Словакия была против введения новых санкций, однако в итоге страна все же согласилась с другими членами ЕС, после чего новый пакет официально утвердили. По данным эстонского МИД, европейцы уже работают над 20-м пакетом санкций против России.

«20-й пакет должен включать меры, направленные на крупнейшие энергетические компании России», — заявили в дипмиссии.

Они уточнили, что меры коснутся третьих стран, которые якобы помогают Москве обходить ограничения, то есть европейцы введут вторичные санкции.