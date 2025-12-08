На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сильвестр Сталлоне назвал достойного преемника Трампа

Сильвестр Сталлоне заявил, что Вэнс будет достойным продолжателем дела Трампа
Netflix

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет достойным продолжателем дела президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил голливудский актер Сильвестр Сталлоне, сообщает РИА Новости.

«Без всякого сомнения», — сказал артист на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, отвечая на вопрос о том, будет ли Вэнс достойным преемником американского лидера.

7 декабря кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков выразил мнение, что старший сын Трампа может сменить отца на посту президента.

22 июля Дональд Трамп — младший оценил шансы отца переизбраться на третий президентский срок. По мнению наследника главы Белого дома, его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, которые состоятся в 2028 году, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис.

Ранее Трамп заявил, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих президентских выборах.

