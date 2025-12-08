На границе Таиланда и Камбоджи произошла стрельба

Военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

«8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма. Мы ответили огнем в соответствии с правилами ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что огневой контакт случился в 05:00 и 06:00 по местному времени (01:00 и 02:00 мск).

Также в сообщении сказано, что ситуация в этом районе остается напряженной.

7 декабря пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что военные страны в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей. По его словам, в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, как заявил дипломат, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель министерства подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

12 ноябре сообщалось, что на границе Таиланда и Камбоджи произошло новое обострение конфликта. По данным журналистов, соседи обвинили друг друга в открытии огня вдоль спорного участка границы. В результате как минимум один человек не выжил.

Ранее снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей россиянина арестовали в Таиланде.