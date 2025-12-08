На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На границе Таиланда и Камбоджи произошла стрельба

Вооруженные силы Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом
true
true
true
close
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

«8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма. Мы ответили огнем в соответствии с правилами ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что огневой контакт случился в 05:00 и 06:00 по местному времени (01:00 и 02:00 мск).

Также в сообщении сказано, что ситуация в этом районе остается напряженной.

7 декабря пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что военные страны в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей. По его словам, в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, как заявил дипломат, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель министерства подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

12 ноябре сообщалось, что на границе Таиланда и Камбоджи произошло новое обострение конфликта. По данным журналистов, соседи обвинили друг друга в открытии огня вдоль спорного участка границы. В результате как минимум один человек не выжил.

Ранее снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей россиянина арестовали в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами