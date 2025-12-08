Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря

В России каждый пятый гражданин (22%) будет работать 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

«Двадцать два процента опрошенных россиян поделились, что будут работать 31 декабря — у 14% это обычный рабочий день, а 7% будут подрабатывать», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у большинства граждан (66%) компании в целом будут работать 31 декабря.

Как заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, слова которой приводит агентство, в этом году 31 декабря официально является нерабочим днем. Она обратила внимание, что законодательство регулирует привлечение к работе в эту дату. Для сотрудников на пятидневной рабочей неделе труд 31 декабря требует обязательного согласия и оплачивается минимум в двойном размере, отметила Санина.

Она добавила, что праздничный день может быть частью обычного расписания работников, если они работают по сменному графику. Таким образом не требуется запрашивать согласие на выход на смену. При этом смена 31 декабря должна оплачиваться в двойном размере.

22 ноября глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в январе 2026 года жители России будут работать всего 15 дней из 31, но это не отразится на размере окладной части зарплат.

8 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет.

Она отметила, что с 2013 года россияне привыкли к длительным выходным. В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно.

В прошлом году праздничными были дни с 29 декабря по 8 января. Всего выходных было 11 дней.

