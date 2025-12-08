На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет на жилье

Депутат Миронов предложил увеличить налоговый вычет на жилье в 2,5 раза
Shutterstock

Размер налогового вычета при покупке жилья предложили увеличить в 2,5 раза, так как действующие лимиты были установлены 10 лет назад и не учитывают рост цен. С такой инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Сейчас максимальный вычет составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно.

«Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — сказал Миронов.

Имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: по покупке жилья — до получения всех 260 тыс. рублей, по ипотечным процентам — до 390 тыс. рублей, но только по одному объекту. Лимиты действуют с 2014 года.

С 1 января 2026 года налоговые вычеты при налогообложении недвижимости будут распространяться на семьи с тремя детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (или 23 лет, если он учится на очном отделении в вузе).

Ранее в Госдуме предложили новый вычет на детские товары и уход за детьми.

