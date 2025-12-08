На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде в районе жилых домов упали обломки дронов

Волгоградскую область атаковали дроны, в Волгограде упали обломки БПЛА
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны)отражает атаку беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13», — сообщил чиновник.

Он добавил, что туда прибыли сотрудники экстренных служб. Для жителей подготовили пункты временного размещения. Предварительно, при налете никто не пострадал.

Утром 7 декабря в Ленобласти действовал режим воздушной опасности. В регионе сбили несколько дронов. Вскоре стало известно, что пораженные части БПЛА нашли у деревни Глажево. Туда прибыли взрывотехники и обезвредили обломки, уничтожив тротил. Оставшиеся элементы беспилотников передали следователям. Элементы еще одного БПЛА обнаружили севернее промзоны города Кириши. Дрон был полностью уничтожен. Помощь оперативным службам оказала районная администрация.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

