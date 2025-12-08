В Волгограде в районе жилых домов упали обломки дронов

Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны)отражает атаку беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13», — сообщил чиновник.

Он добавил, что туда прибыли сотрудники экстренных служб. Для жителей подготовили пункты временного размещения. Предварительно, при налете никто не пострадал.

Утром 7 декабря в Ленобласти действовал режим воздушной опасности. В регионе сбили несколько дронов. Вскоре стало известно, что пораженные части БПЛА нашли у деревни Глажево. Туда прибыли взрывотехники и обезвредили обломки, уничтожив тротил. Оставшиеся элементы беспилотников передали следователям. Элементы еще одного БПЛА обнаружили севернее промзоны города Кириши. Дрон был полностью уничтожен. Помощь оперативным службам оказала районная администрация.

