В деле миллиардера Сулейманова фигурирует засекреченный свидетель

В уголовном деле миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, появился засекреченный свидетель, проходящий под псевдонимом «Тарковский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Всего с момента ареста Сулейманова проведено 27 обысков, назначены 35 экспертиз и допрошены 26 свидетелей из его окружения. Свидетель «Тарковский» указывает на причастность бизнесмена к покушению на адвоката Илью Перегудова, однако защита считает эти данные слухами.

«Среди свидетелей есть один, данные которого засекречены. Он проходит в материалах под псевдонимом «Тарковский», — отмечается в материалах дела.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на 2 октября. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 2 декабря. Миллиардера, в частности, подозревают в организации заказного убийства в 2004 году.

По версии следствия, Сулейманов заказал Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов от полученных ранений он скончался в реанимации. Сам Сулейманов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее адвокат заявил о проблемах со здоровьем у Сулейманова.