Стало известно об обстреле в 1989 году в Мозамбике самолета Маргарет Тэтчер

Daily Mail: самолет с Маргарет Тэтчер едва не сбил над Мозамбиком пьяный военный
Gerald Penny/AP

Пьяный командир расчета противовоздушной обороны (ПВО) правительственной армии Мозамбика в 1989 году едва не сбил самолет с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом со ссылкой на засекреченные документы сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел 30 марта 1989 года, когда лайнер летел из Зимбабве в Малави. Над территорией охваченного гражданской войной Мозамбика по самолету было выпущено несколько зенитных ракет. Ни одна из них не попала в цель.

Власти Мозамбика лишь в ноябре после сильного давления Великобритании вынуждены были признать, что обстрел самолета произошел по вине пьяного командира расчета ПВО. В свою очередь, британский МИД, опасаясь дестабилизации отношений, в течение десятилетий ничего не сообщал об этом происшествии.

Тэтчер занимала пост британского премьер-министра с 1979 по 1990 год. Она представляла Консервативную партию Великобритании.

25 декабря 2024 года самолет компании азербайджанской авиакомпании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау. В октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной авиакатастрофы стало нахождение в небе украинского беспилотника и технические сбои российской системы ПВО.

Ранее стало известно, что данные об атаке российской системой ПВО белорусского самолета оказались фейком.

