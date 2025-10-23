«Мы не добьемся того, что нужно». Трамп отменил встречу с Путиным и ввел новые санкции

Американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Трамп заявил, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Президент США также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку посчитал, что они не смогут договориться. Об этом американский лидер заявил на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте, видео выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

« Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем », — обозначил Трамп.

При этом, по словам американского лидера, процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо». Он также уверен, что Путин готов к переговорам и «готов заключить сделку».

« Я всегда чувствовал, что он хотел забрать всю Украину, а не ее часть . Но я думаю, теперь он готов немного больше к переговорам, и я думаю, он готов заключить сделку. Посмотрим. Мы не хотим, чтобы он получил все», — заявил Трамп.

Москва и Вашингтон заранее согласовали встречу Путина и Трампа в Будапеште. Однако затем СМИ сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио отменили свою встречу, которая должна была предшествовать контакту президентов, из-за расхождения позиций двух стран по конфликту на Украине. В итоге подготовку к встрече Путина и Трампа поставили на паузу.

Американский лидер также потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

Госсекретарь США после заявления Трампа об отмене саммита отметил, что в Вашингтоне все еще хотят встречи с Москвой. По его словам, он «хорошо» переговорил с Лавровым .

«И мы продолжим [работу] на основе этого», — добавил Рубио.

Он отметил, что США всегда заинтересованы в контактах, если существует возможность добиться мира.

Трамп объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

Во время выступления Трамп также объявил, что США вводят новые санкции против России:

«Министерство финансов вводит санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня».

Санкции затронули «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние компании. В указе Трампа перечислены добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы, транспортные компании. По сути санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, Трамп заблокировал находящиеся под контролем американцев активы «Лукойла» и «Роснефти» и предупредил, что финансовые учреждения, которые будут сотрудничать с компаниями, могут подвергнуться вторичным санкциям.

Американский лидер выразил надежду, что новые ограничения не будут действовать долго.

По данным Bloomberg, цены на нефть уже резко выросли. Предыдущий американский президент Джо Байден якобы тоже рассматривал возможность введения подобных ограничений, но в итоге не стал этого делать из-за рисков дестабилизации мирового рынка. Издание пишет, что подобное решение Трампа «выглядит рискованным», потому что американский лидер стремится удержать низкие цены на бензин.

Bloomberg отметил, что, вероятно, Индия практически полностью откажется от закупки российской нефти после объявления новых санкций, опасаясь введения вторичных ограничений от американцев. При этом журналисты издания считают, что Москва найдет способ обхода санкций.

Трамп также добавил, что планирует переговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, что КНР перестал закупать российскую нефть, так как это «финансирует войну», а американский лидер хочет ее завершить:

«Я буду говорить с ним о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной: то ли через нефть, то ли через энергию, то ли через что-то другое. И я думаю, что он будет очень восприимчив... Сейчас он хотел бы, чтобы эта война закончилась».